Die Gemeinden des Bezirkes St. Veit realisieren heuer viele Großprojekte. Massiv wird in Straßen und Hochwasserschutz investiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den meisten Gemeinden fließt auch heuer viel Geld in die Sanierung des Straßen- und Wegenetzes © Stockr - stock.adobe.com

Die Marktgemeinde Gurk fokussiert sich heuer auf den Hochwasserschutz. Die Uferverbauung im gesamten Ortsbereich soll in Angriff genommen werden. Die Kosten belaufen sich auf zirka sieben Millionen Euro. In Gurk West werden Baugrundstücke erworben. Außerdem wird für die Feuerwehr ein Löschfahrzeug gekauft. Auch das Bildungszentrum Gurk geht in die Planungsphase.