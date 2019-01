Facebook

400 Gramm geerntetes Cannabis wurden beschlagnahmt © yellowj - stock.adobe.com

Kommissar Zufall führte am Wochenende die Polizei auf die Spur eines Rauschgiftkonsumenten in St. Veit. Zwei Beamte einer Funkstreifenbesatzung wollten in einer Wohnanlage Erhebungen wegen einer Abgängigkeitsanzeige führen. Im Stiegenhaus empfing sie eine Haschisch-Rauchwolke. Als Quelle des süßlichen Geruchs war schnell eine Wohnung gefunden, in der ein 26-Jähriger eine Indoorplantage betrieb. Bei dem Mann konnten 400 Gramm geerntetes Cannabis sowie Suchtgiftutensilien beschlagnahmt werden. Weitere Ermittlungen laufen durch Drogenfahnder der Kriminalgruppe bei der Polizeiinspektion St. Veit.