Ein Transporter eines Obst- und Gemüsehandels, der in einer unversperrten Halle abgestellt war, ist verschwunden. Unbekannte Täter haben das Fahrzeug in der Nacht auf Freitag entwendet.

Unbekannte Täter stahlen in Straßburg einen Kleintransporter (Symbolfoto) © Jürgen Fuchs

In Straßburg im Gurktal wurde in der Nacht auf Freitag ein Kleintransporter gestohlen. Das Fahrzeug war in einer unversperrten Lagerhalle eines Obst- und Gemüsehandels im Gemeindegebiet von Straßburg im Bezirk St. Veit/Glan abgestellt. Der Kleintransporter der Marke Renault Master hat einen Zeitwert von rund 20.000 Euro.