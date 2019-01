Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verletzten wurden ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert © K.K./Rotes Kreuz

Einsatz für Rettung und Feuerwehr am Freitag gegen 19 Uhr in der Gemeinde Weitensfeld. Auf einer schneebedeckten Gemeindestraße verlor eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit die Herrschaft über ihren Pkw. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und stürzte sich mehrmals überschlagend und dabei Zäune durchbrechend über eine steile Wiese rund 50 Meter in die Tiefe.