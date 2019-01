Kleine Zeitung +

Treibach-Althofen Arbeiter geriet mit Hand in Presse

Schwerer Arbeitsunfall in der Nacht auf Samstag in einem holzverarbeitenden Betrieb in Althofen. Bei Reinigungsarbeiten geriet ein Arbeiter (29) mit der Hand in eine Presse. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.