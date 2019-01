Facebook

Gleiches Sortiment wie in der Innenstadt – deshalb hätte sich laut Schaffner Müller nicht in St. Veit niederlassen dürfen © Wilfried Gebeneter

Hartlauer, C&A, Trachten Schöffmann ziehen sich aus der St. Veiter Innenstadt zurück, der Handel fordert eine probeweise Öffnung der Fußgängerzone. Sinnvoll?

CONSTANZE SCHAFFNER: Das kommt auf die Kundenfrequenz an. Ich kenne zwar keine aktuellen Zahlen, aber die Frequenz pro Woche wird in St. Veit wohl so rund 25.000 Personen betragen. Unter einer Wochen-Frequenz von 40.000 kann eine Fußgängerzone nicht funktionieren. Dann stirbt die Innenstadt aus. Deshalb muss man auch das Thema Aufhebung der Fußgängerzone diskutieren.

