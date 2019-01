St. Georgen Zu Fuß nach Jerusalem: Eine abenteuerliche Pilgerreise

Facebook

"Auf dem Jerusalemweg" © Veranstalter

Drei Männer machten sich am 24. Juni 2010 auf den Weg und gingen 4500 Kilometer zu Fuß von Oberösterreich bis nach Jerusalem. Johannes Aschauer, Otto Klär und David Zwilling – zwei Polizisten und ein ehemaliger Ski-Abfahrtsweltmeister – waren als „ungleiches“ Trio auf diesem abenteuerlichen Weg unterwegs. Auf ihrer Reise folgten sie den Spuren der Kreuzzüge, wanderten auf den Wegen des Apostels Paulus und den historischen Pilgerpfaden in das Heilige Land.

Gefährliche Situationen waren zu meistern, Ausdauer war ebenso gefragt wie Improvisationskunst und Durchhaltevermögen. Nach sechs Monaten trafen sie am Heiligen Abend in Bethlehem und schließlich am 26. Dezember in Jerusalem ein. Bei freiem Eintritt berichten die drei Pilger heute Abend live mit einem zweistündigen Filmvortrag von ihrem Marsch. Diese außergewöhnliche Pilgerreise gibt es zudem bereits als Buch zum Nachlesen.

Filmvortrag. Heute, 17. 1., Stift St. Georgen, 18 Uhr. Tel. 0699-180 319 70 www.stift-stgeorgen.at