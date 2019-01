Facebook

Die Siegermannschaft der FF Thalsdorf mit Gratulanten © Gemeinde St. Georgen

Am traditionellen Eisschießen der vier Feuerwehren in der Gemeinde St. Georgen am Längsee auf der Kunsteisbahn Joas in Thalsdorf nahmen insgesamt zwölf Moarschaften teil. Veranstalter war diesmal die Freiwillige Feuerwehr St. Sebastian. Sieger wurde die Moarschaft der FF Thalsdorf 1 mit Hans Joas senior, Matthias Buttazoni, Stefan Fritz und Stefan Regenfelder vor den Gruppen "FF St. Sebastian 1" und "FF Thalsdorf 2 Soga".

Die Siegerehrung nahmen Bürgermeister Konrad Seunig, Gemeindekommandant Wolfgang Kogler und Kommandant Wolfgang Grilz vor.