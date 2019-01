Facebook

Kirchliche Einkehr gehört für immer weniger Menschen zum Lebensalltag © Köstinger

Vor zwei Jahren blieb das Dekanat Gurk in Balance, was die jährliche Statistik der Angehörigen der Katholischen Kirche angeht: 25 Austritte gab es 2017, 2016 waren es 24. 2018 stieg die Zahl: 35 Menschen traten aus der Kirche aus. Bei den Dekanaten der Region hat Gurk anteilig an der Gesamtzahl seiner „Schäfchen“ am wenigsten Einbußen, die Anzahl reduzierte sich um 0,99 Prozent. St. Veit hat mit minus 1,57 Prozent den höchsten Wert, dann folgt das Krappfeld mit minus 1,46 Prozent. Nur im Dekanat Friesach gibt es eine positive Bilanz, 2017 gab es 41 Austritte, 2018 waren es 40 (siehe Infobox).