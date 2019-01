Facebook

Wolf-Dieter Ressenig ist am 14. Jänner verstorben © KK, racamani - Fotolia

Der ÖKB gibt in tiefer Trauer das Ableben seines Präsidenten bekannt. Plötzlich und unerwartet ist Wolf-Dieter Ressenig aus der Gemeinde Mölbling, Präsident des Österreichischen Kameradschaftsbundes Kärnten, am Montag, dem 14. Jänner, im 73. Lebensjahr verstorben.

Ressenig bekleidete seit dem Jahr 2000 viele Spitzenfunktionen im ÖKB-Landesverband. Er war nicht nur Landespräsident, sondern auch Bezirksobmann von St. Veit/Glan, zudem war Ressenig einst auch Obmann der Ulrichsberggemeinschaft.

Das gemeinsame Gebet für Wolf-Dieter Ressenig findet am Donnerstag, 17. Jänner, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Stefan am Krappfeld statt. Die feierliche Verabschiedung gibt es am Freitag, 18. Jänner, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Stefan am Krappfeld.