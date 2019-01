"Tag der offenen" Tür am Donnerstag, 17. Jänner. Schulbesichtigungen jederzeit gegen Voranmeldung möglich.

Die HAK öffnet ihre Tore © Wilfried Gebeneter

Die Handelsakademie Althofen, an der die Schwerpunkte „Business“, „Agrar“ und „Industrie“ angeboten werden, lädt am Donnerstag, dem 17. Jänner, zu einem Tag der offenen Tür. Interessierte können sich von 10 bis 17 Uhr, über die Angebote der Bildungseinrichtung informieren. Wer Interesse hat, kann eine Schulbesichtigung aber auch jederzeit vornehmen, wenn er sich bei der Schule vorher anmeldet. Das gilt auch für eigene Schnuppertage, die jederzeit in Anspruch genommen werden können.