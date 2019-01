Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vortrag in Weitensfeld © Weichselbraun

Am Marktgemeindeamt in Weitensfeld kann man am Mittwoch, dem 16. Jänner, einen Vortrag zum Thema „Mehr Zufriedenheit durch Ermutigung“ besuchen. Der Abend wird im Rahmen des Stammtisches für pflegende Angehörige organisiert. Referentin ist Ermutigungstrainerin Edith Heger, der Vortrag beginnt um 19 Uhr und ist kostenlos zu besuchen. „Ermutigung ist viel mehr als nur gutes Zureden, dahinter steckt ein eigenes pädagogisch-psychologisches Konzept“, so Heger. Das Ermutigungstraining diene nicht nur zur Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit, sonder sei auch als präventive Gesundheitsmaßnahme sinnvoll, so die Referentin.