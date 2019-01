St. Veiter Kaufmannschaft bezieht Stellung. Frequenz in der Stadt sei markant gesunken. Änderung der Parkordnung gefordert.

Die Kaufleute fordern eine Änderung der Parkordnung © Kleine Zeitung

Die St. Veiter Kaufleute wollen ihre Stadt nicht schlechtreden. „Aber den Tatsachen müssen wir dennoch ins Auge blicken“, sagen Andreas Besold und Dieter Zechner von der „Aktion 82“. Immer mehr Geschäfte im Zentrum stehen leer, mit der Modekette C&A und dem Optik- und Hörgeräte-Riesen Hartlauer verabschieden sich jetzt zwei weitere Betriebe vom Unteren Platz in Richtung Fachmarktzentrum an der Völkermarkter Straße. „Natürlich sinkt die Kundenfrequenz. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sie im zweiten Halbjahr 2018 um rund sieben Prozent rückläufig war“, so Besold.

