In Diex hat nur noch ein Gasthof geöffnet © KK/Gemeinde

In der Gemeinde Diex denkt man an die Ortskernbelebung, nachdem nur mehr ein Gasthaus offen ist. Der Gutshof Gotschmar wurde bekanntlich verkauft, der Kramerwirt ist seit eineinhalb Jahren geschlossen. Bürgermeister Anton Napetschnig strebt „eine Belebung und optische Gestaltung des Ortes“ an. In das 100 Kilometer lange Wegenetz werden 700.000 Euro über das Tiefbauprogramm des Landes (50 Prozent Förderung) und Regionalfondsdarlehen investiert. Der Rohbau für den Zubau beim Feuerwehrhaus Haimburgerberg wird heuer fertiggestellt. Für den Wirtschafts- und Bauhof wird ein Gebäude mit Lagerräumen um 200.000 Euro errichtet. Dort sollen auch ein Salzsilo und die Müllsammelstelle hinkommen.