Für die Gildensitzung am 22. Februar übergibt Herzog Philipp I., der beruflich verhindert ist, sein Amt an Gerhard Mock © Phino

"Ich habe nur sehr kurz gezögert. Nachdem terminliche Probleme ausgeräumt waren, habe ich gerne zugesagt. Ich mache gerne für ein paar Stunden den Interimsherzog", sagt Bürgermeister Gerhard Mock. Er wird am 22. Februar einen Narrenabend lang den Herzog geben. Ob ein gestandener „Roter“ im blauen Gilden-Mantel agieren wird, ist noch unklar. Ein Stadtchef als Herzog, das ist eine Sensation. Denn das Prinzip Fasching bedeutet, dass die Narren über der Politik stehen und Politikern den Narrenspiegel vorhalten. Wie ist es zu dieser Umkehr der Machtverhältnisse gekommen? „Ich bin beruflich verhindert und muss in Salzburg sein. Das war schon immer klar, ist für mich unaufschiebbar“, so Philipp Subosits, alias Herzog Philipp I. Ihn hat der gemeinschaftliche Beschluss der Gilde gefreut, ausgerechnet den Bürgermeister zum Stellvertreter zu ernennen. Aber der Herzog stellt klar: „Das ist eine einmalige Angelegenheit. Regelfall darf das keiner werden.“