Die Holzhütte einer 53-jährigen Frau aus Guttaring stand am Donnerstag in Vollbrand: 30 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

© KLZ/Helmuth Weichselbraun

Am Donnerstag gegen 16 Uhr brach in einer Holzhütte in Guttaring ein Brand aus. Die Hütte gehört einer 53-jährigen Frau aus Guttaring. Die Brandursache ist noch unklar.