Die neuen Wirte: Karina und Markus Buchegger © Phino

Der „Steyrerhof“ hat neue Wirte. Ein St. Veiter Ehepaar wird das Traditionslokal weiterführen, mit ehrgeizigen Vorhaben. „Unser Ziel ist es, die Zufriedenheit des selbstbestimmten Gastes zu erreichen. Wir wollen etwas schaffen“, sagt die St. Veiterin Karina Buchegger. Sie wechselt mit ihrem Mann aus der Unselbstständigkeit ins freie Unternehmertum. Neowirt Markus Buchegger leitete als Koch die vergangenen zwölf Jahre die Contento-Krankenhausküche im Spital der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Karina Buchegger war im Spital Servicekraft in der Pflegebetreuung.

Das Ehepaar Buchegger will nun zukünftig den Gast im „Steyrerhof“ versorgen. Basis dafür ist eine sehr regionale Speisekarte. „Wir kochen Hausmannskost und kaufen in der Region ein“, sagt Karina Buchegger. Je nach Saison werden auch Ziege, Hirsch und Lamm auf die Speisekarte zu finden sein.