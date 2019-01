Facebook

Feuerwehrball in Klein St. Paul © Veranstalter

Die „Jungen Südsteirer“ sorgen am Ball der Freiwilligen Feuerwehr Klein St. Paul für Unterhaltung. Auch in der Blaulicht-Disko kann das Tanzbein geschwungen werden. Die Karten kosten im Vorverkauf 7 und an der Abendkasse 9 Euro.

Ball. Samstag, 12. Jänner, 20.30 Uhr, Werkskulturhaus Klein St. Paul. Tel. 0664-155 28 1