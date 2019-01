Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abverkauf bei C&A in der Spitalgasse, der Standort wird geschlossen © Gert Köstinger

Trachten Schöffmann, Triumph, „dm“, Hartlauer und jetzt auch C&A, die Abwanderung aus der St. Veiter Innenstadt schreitet voran. Wie geht es Ihnen als Bürgermeister dabei?

GERHARD MOCK: Jeder Abgang eines Unternehmens aus der Innenstadt tut weh. Was positiv ist, sowohl C&A als auch Hartlauer bleiben am Standort St. Veit, die Arbeitsplätze bleiben also erhalten. Für die Innenstadt ist das aber unangenehm.