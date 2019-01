Ein unversperrtes aber nicht fahrbereites Moped wurde am Wochenende in Althofen gestohlen.

Die PI Althofen ermittelt nach einem Moped-Diebstahl © Gindl

Bisher unbekannte Täter schlugen am am Wochenende, im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, in Althofen zu. Sie stahlen ein vor einem Wohnhaus unversperrt abgestelltes, nicht fahrbereites Kleinkraftrad (Moped). Der durch die Tat verursachte Schaden steht noch nicht fest. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Althofen.