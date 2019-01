Facebook

Förderkreis-Onkologie-Obmann Meinhard Aicher, übergab das hochmoderne Gerät an Abteilungsvorstand Franz Siebert (rechts) und den Ärztlichen Direktor Jörg Tschmelitsch (links) © KK/Barmherzige Brüder

Zum Jahreswechsel übergab Meinhard Aicher, Obmann des Förderkreises Onkologie, ein hochspezialisiertes Endoskop an die Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Das Gerät, das einen Wert von 50.000 Euro hat, ermöglicht die Visualisierung der Gallenwege und somit die Erkennung von Steinen, Entzündungen oder Veränderungen – was bisher nur sehr eingeschränkt möglich war. Für das Spital nahmen Gesamtleiter Michael Steiner und der Medizinische Direktor Jörg Tschmelitsch das Endoskop in Empfang.