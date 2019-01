Filiale in der St. Veiter Innenstadt wird geschlossen. Dafür öffnet man am 31. Jänner im Fachmarktzentrum in ehemaliger Vögele-Filiale.

Die Filiale in der Spitalgasse wird aufgelassen. C&A übersiedelt in das ehemalige Vögele-Geschäft im Fachmarktzentrum © Kleine Zeitung

Viele Gerüchte haben in den letzten Monaten die Runde gemacht, gestern hat der Konzern gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt: C&A wird die St. Veiter Innenstadt verlassen. „Wir werden unsere Filiale in St. Veit Ende Jänner 2019 schließen und den Standort in St. Veit wechseln.“

Man evaluiere laufend Optionen für neue Standorte. Die Entscheidung hänge von Investmentkriterien und der Attraktivität ab. Ein diesbezüglich passender Ort dürfte für C&A das St. Veiter Fachmarktzentrum sein: „Wir werden, anstelle der ehemaligen Vögele-Filiale, am 31. Jänner im Fachmarktzentrum eröffnen“, teilt der Konzern mit.

