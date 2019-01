Am Samstag findet in der St. Veiter Innenstadt erstmals ein Rauhnachtslauf statt. Zehn Gruppen haben sich dafür bereits angemeldet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die „Vitus Teifel“ organisieren den 1. Rauhnachtslauf in St. Veit © Vitus Teifl

Zu Dreikönig wartet die letzte der zwölf Rauhnächte auf uns. Genau in dieser Nacht findet heuer erstmals ein Lauf zum Vertreiben der bösen Geister in St. Veit statt. „Es geht dabei nicht um die Show, wir wollen das ursprüngliche Brauchtum in den Mittelpunkt stellen. Daher wird es keine Pyrotechnik, keine Wägen, Absperrung oder Musik geben. Es ist nur Feuer erlaubt. Wir wollen auch, dass vorwiegend Gruppen mit altbewährten Masken teilnehmen“, sagt Stefan Pirker, Obmann der Brauchtums- und Perchtengruppe „Vitus Teifel“. Der Lauf startet um 17 Uhr am Unteren Platz zum Hauptplatz. Dort werden die Gruppen von Maskenschnitzer Martin Weiß präsentiert. Zehn Gruppen aus der Steiermark und Kärnten haben sich bisher angemeldet. Anmeldefrist läuft bis Freitagmittag.

1. Rauhnachtslauf. Samstag, 5. Jänner, 17 Uhr, Innenstadt

St. Veit. Nähere Informationen unter Tel. 0664-302 70 27