Frau und Sohn löschten Feuer Pensionist setzte mit Kerze sein Bett in Brand

72-Jähriger hantierte in der Nacht auf Sonntag in Brückl mit einer Kerze. Plötzlich fingen Zeitungen, Bettdecke und Matratze Feuer.

In der Nacht auf Sonntag, zwischen 1.30 und 2.30 Uhr, hantierte ein 72-jähriger Mann aus Brückl mit einer Kerze in seinem Schlafzimmer. Dabei gerieten die am Bett abgelegten Zeitungen, sowie in weiterer Folge die Bettdecke und die Matratze in Brand. Durch die Rauchentwicklung wurden mehrere Brandmelder im Haus aktiviert. Die Ehefrau (68) des Mannes, die sich in einem anderen Raum aufhielt, und der Sohn (49) wurden dadurch geweckt. Mit zwei Feuerlöschern gelang es den beiden, den Brand zu bekämpfen. Die 68-Jährige verständigte dennoch die FF Brückl, welche eine Gefährdung durch weitere Glutnester ausschließen konnte.