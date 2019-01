Am kommenden Samstag, dem 5. Jänner, findet im Kulturhaus Althofen der 65. Krappfelder Bauernball statt.

Kappel am Krappfeld

Gemeinsam mit der Bauernschaft des Krappfeldes lädt die Landjugend Krappfeld (Bild) zum 65. Bauernball © KK/Landjugend

Bereits zum 65. Mal laden die Landjugend Krappfeld und die Bauernschaft des Krappfeldes am kommenden Samstag, dem 5. Jänner, zum Krappfelder Bauernball. Eingelassen werden die Gäste ab 19.30 Uhr in das Kulturhaus Althofen, wo die Veranstaltung stattfindet. Los geht es um 20.30 Uhr.

Für gute Musik sorgen heuer die "Kärntner Buam" im Festsaal und "DJ Rokko" in der Disco. Die Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Ein trachtiges Outfit ist am Ball erwünscht.