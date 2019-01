Helfer gesucht!Kurs zum Rettungssanitäter startet in St. Veit

Wer sich für den Dienst am Nächsten interessiert - noch im Jänner startet das Rote Kreuz mit einem Rettungssanitäter-Kurs.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wer als Sanitäter helfen will, ist willkommen. Noch im Jänner beginnt ein Kurs. © Jürgen Fuchs

Für einen Kurs zum Rettungssanitäter in St. Veit gibt es noch freie Plätze. Der Kurs beginnt am 12. Jänner in St. Veit. Interessierte können sich bei der Freiwilligenreferentin Andrea Wolfinger unter der Telefonnummer 0664-823 36 40 melden oder über die Mailadresse andrea.wolfinger@k.roteskreuz.at.

Wird man zum Rettungssanitäter ausgebildet, so ist man danach in der Lage, die gesetzlich definierten Tätigkeitsbereiche eines Rettungssanitäters auszuüben. Die Tätigkeit umfasst die Versorgung kranker, verletzter oder sonstiger hilfsbedürftiger Menschen vor und während des Transports. Die Ausbildung setzt sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen.

Derzeit stellen beim Roten Kreuz Kärnten mehr als 4300 Freiwillige ihre Freizeit in den Dienst der Organisation. Der Bedarf steigt aber weiterhin in allen Sparten.