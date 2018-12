Ab Montag, dem 31. Dezember, können die Christbäume in St. Veit an drei Standorten entsorgt werden.

Ab Montag, dem 31. Dezember, können die Christbäume entsorgt werden © Fotolia/Klaus Eppele

Die Stadtgemeinde St. Veit bietet auch heuer wieder vom 31. Dezember bis 10. Jänner 2019 die Möglichkeit zur kostenlosen Christbaumentsorgung an. Christbäume können am Rennbahngelände (Haupteingang), im Millenniumspark (öffentlicher Parkplatz) und am Wayerfeld (Nähe ehemalige Bäckerei) entsorgt werden. Der gesamte Christbaumschmuck inklusive Lametta muss vom Baum entfernt werden.

Wer nach dem 10. Jänner entsorgen will, kann den Christbaum direkt bei der Kompostieranlage (Handelsstraße 2A) abgeben. Öffnungszeiten der Kompostieranlage sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie jeden 1. Freitag im Monat zusätzlich von 13 bis 16 Uhr.