Hüttenberg Leichtfahrzeug begann plötzlich in Carport zu brennen

Aus ungeklärter Ursache ging ein Leichtfahrzeug in einem Carport in Hüttenberg in Flammen auf. Versuche, das Fahrzeug zu löschen, scheiterten. Aber die FF Hüttenberg hat ein Übergreifen der Flammen verhindert.