"Parkhaus 1", das größte in St. Veit, wird morgen, Freitag, für den Verkehr freigegeben © KK/Stadt St. Veit

Für die St. Veiter Autofahrer und Einpendler hat die Stadtgemeinde St. Veit ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk parat: Auf den Tag genau nach exakt vier Monaten wird morgen, Freitag, der Zubau des „Parkhauses 1“ in der Grabenstraße für den Verkehr freigegeben.

180 zusätzliche Parkplätze sind hier auf dem 1600 Quadratmeter großen Areal des früheren Fuchspalast-Hotelparkplatzes auf drei Ebenen um rund zwei Millionen Euro entstanden. „Damit können wir schneller als ursprünglich geplant die Parkplatznot rund um die Innenstadt lindern“, sagt Bürgermeister Gerhard Mock.

Mit insgesamt rund 400 Parkplätzen ist das „Parkhaus 1“ nun das größte der drei St. Veiter Parkhäuser. „Somit verfügen wir in Summe über 800 überdachte Parkplätze in unmittelbarem Anschluss zur Innenstadt, das gibt es in keiner Bezirksstadt unserer Größenordnung“, so Mock weiter. Im Frühjahr werden noch Belagsarbeiten durchgeführt. Auf dem Dach des Zubaus entsteht darüber hinaus ein Solarkraftwerk.