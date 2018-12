Facebook

Aus unbekannter Ursache kam eine Lenkerin (62) mit ihrem Auto am Donnerstag auf der Gurktalbundesstraße (B93) im Bereich Pöckstein von der schneebedeckten Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam in der angrenzenden Wiese seitlich zum Liegen.