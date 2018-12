Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nadine Fuchs hilft Patientinnen, die Diagnose zu verkraften und begleitet sie bis zur Nachsorge © Katjakommt

"Wir müssen Menschen, die zu uns kommen, häufig in den Arm nehmen, für sie da sein und sie trösten“, sagt Nadine Fuchs (29) über ihren Beruf, in dem sie Menschen Hoffnung geben und sie zum Lachen bringen will, auch wenn die Situation oft sehr ernst ist. Die vielseitig ausgebildete „Breast Care Nurse“ - Pflegeexpertin für Brusterkrankungen - begleitet und betreut im Brustzentrum Kärnten im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit Brustkrebspatientinnen über den gesamten Krankheitsverlauf hinweg von der Diagnosestellung bis zur Nachsorge.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.