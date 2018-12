Facebook

St. Veiter Kaufmannschaft zieht positive Bilanz vom bisherigen Weihnachtsgeschäft © Gert Köstinger

Alle Jahre wieder steht der für manche oft hektische Weihnachtseinkauf vor der Tür. Wie gut laufen bis jetzt die Geschäfte in St. Veit?

„Was wir heuer stark bemerkt haben, ist, dass der St. Veiter Weihnachtsmarkt auf jeden Fall die Besucher-Frequenz fördert. Auch die erste Wintereinkaufsnacht ist sehr gut angekommen, bei mir als Unternehmer wie auch bei unseren Kunden“, so Andreas Besold, stellvertretender Obmann der Kaufmannschaft St. Veit wie auch Inhaber der Buchhandlung Besold am Hauptplatz.

Das bestätigt auch Charlotte Rabinig, Obfrau der Kaufmannschaft sowie Angestellte des Cafés Holzmann. „Wir hatten heuer ein gutes Geschäft im Kaffeehaus, was meiner Meinung nach vor allem auf den Weihnachtsmarkt, insbesondere auf die musikalischen Darbietungen direkt am Markt, zurückzuführen ist. Das ist zu Weihnachten eine echte Bereicherung für die Innenstadt und bringt natürlich auch mehr Laufkundschaft“, so Rabinig.