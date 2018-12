Facebook

Der Unfall im Tilly-Werk sei nicht zu verhindern gewesen © Bauer

Im Tilly-Holzwerk in Althofen hat sich vergangenen März ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein Mitarbeiter, der gerade an einer Fertigungsmaschine beschäftigt war, wurde von einem Holzstück im Bereich der Hüfte durchbohrt. Die Staatsanwaltschaft hat den verantwortlichen Produktionsleiter des Unternehmens daraufhin wegen fahrlässiger Körperverletzung und Bestimmung zur falschen Beweisaussage angeklagt. Von diesen Vorwürfen wurde der langjährige Mitarbeiter am Mittwoch freigesprochen.