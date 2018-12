Facebook

Am Dienstagvormittag wurde - laut Information des Kreditschutzverbandes 1870 - über das Vermögen von Werner Hugo Konrad am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet. Das Elektrotechnikunternehmen hat seinen Sitz im Industriepark in Blintendorf in St. Veit. Vom Konkurs sind drei Dienstnehmer und 38 Gläubiger betroffen. Die Passiva beträgt 800.000 Euro, die Passiva 600.000 Euro.

Als Insolvenzursache gibt der Schuldner an: „Aufgrund eines im Jahr 2015 eröffneten Sanierungsverfahrens konnte der Antragsteller bei den Lieferanten nur mehr gegen Barzahlung Ware beziehen, sodass dieser sämtliche Baustellen zunächst vorfinanzieren musste. Darüber hinaus war der Antragsteller mit mehreren Gewährleistungsansprüchen konfrontiert, denen er zumindest teilweise entsprochen hat. Die erforderlichen Deckungsbeiträge konnten allerdings nicht mehr erwirtschaftet werden. Des Weiteren verpachtet der Antragsteller ein Gasthaus im Industriepark St. Veit, allerdings war er hierbei immer wieder mit Nichtbezahlung von Pachtzinsen und ständigem Wechsel der Pächter konfrontiert.“

Die Angaben konnten in der kurzen Zeit vom KSV1870 noch nicht überprüft werden. Wie dem KSV1870 bekannt ist, wurde das Unternehmen bereits geschlossen.



Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 14. Jänner angemeldet werden.