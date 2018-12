St. Veiter Familien wurden im Fuchspalast gestärkt

Kooperation mit Rotary Club und pro mente ermöglichte Umsetzung von "Strenghtening Families" in St. Veit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/pro mente

Die pro mente: kinder jugend familie GmbH führte von September bis einschließlich Dezember in St. Veit das Familienstärkungsprogramm „Strengthening Families“ (SFP) durch. Ermöglicht wurde die Umsetzung durch die finanzielle Unterstützung des Rotary Club St. Veit. Das Programm, an dem zehn Kinder und Jugendliche sowie deren Bezugspersonen teilnahmen, wurde in den Räumlichkeiten des Fuchspalastes angeboten.

SFP ist ein internationales, speziell durch die UNO empfohlenes Programm zur Stärkung von Familien. Es ist für Kinder und Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten, Belastungen oder Störungen konzipiert, darunter fallen Ängste, AHDS oder Aggressionsstörungen.

Wöchentliches Programm

In St. Veit wurden die Familien von vier Trainerinnen unterrichtet, die Erfahrung in der Arbeit mit Familien mit solchen Problembelastungen haben. Das Programm fand wöchentlich im Ausmaß von 14 Einheiten mit einer Dauer von je zweieinhalb bis drei Stunden statt. Zum Abschluss erhielten die teilnehmenden Kinder jeweils ein von pro mente „Saluto“ hergestelltes Brettspiel, das Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie bringen soll Foto © KK/pro mente Trainerin Martina Schindler, Klinische und Gesundheitspsychologin: „Die Eltern sind sehr motiviert. Sie nehmen die Ideen und Anregungen gern an und freuen sich immer schon auf den Austausch mit anderen Eltern mit ähnlichen Erfahrungen. Das Programm tut ihnen gut."

Grundsätzlich bestehe bei Rotary St. Veit die Bereitschaft, das Projekt weiterzuführen und möglicherweise mittels einer Kooperation mit Clubs anderer Regionen auszuweiten. "Man kann nicht nur den Kindern helfen, sondern der gesamten Familie", sagt Max Verdino, Präsident des Rotary Clubs.