Ein Völkermarkter und ein Liebenfelser waren Samstagmittag in einen Unfall in Althofen verwickelt. Eine 54-jährige Beifahrerin wurde verletzt, ein eineinhalbjähriges Kind musste zur Beobachtung ins Spital.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die 54-Jährige und das Kleinkind wurden nach der Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt war Samstagmittag mit einem Pkw samt Anhänger in Althofen unterwegs. Als er dort in eine Kreuzung einfuhr, übersah er ein von links kommendes Fahrzeug, gelenkt von einem 25-jährigen Liebenfelser, das Vorrang hatte. Das Auto des Liebenfelsers stieß daraufhin frontal gegen den Anhänger. Durch den Aufprall riss die Anhängekupplung und der Anhänger wurde in den angrenzenden Acker geschleudert.