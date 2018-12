Ein 18-jähriger Mann aus Afghanistan wollte Donnerstagabend in einem St. Veiter Hotel einchecken. Statt Ausweis legte er Flüchtlingskarte und abgelaufene Ausgangsbestätigung einer Justizanstalt vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei brachte den Mann in die Justizanstalt nach Klagenfurt © KLZ/Weichselbraun

Am Donnerstag gegen 21.30 Uhr wollte ein 18-jähriger Mann aus Afghanistan in einem Hotel in St. Veit ein Zimmer mieten. Als der Hoteldirektor einen Ausweis verlangte, wies sich der Mann mit einer Flüchtlingskarte aus.

Der Hoteldirektor forderte ihn jedoch auf, einen richtigen Ausweis vorzulegen. Daraufhin wies er sich mit einer Ausgangsbestätigung einer Justizanstalt aus Niederösterreich aus. Die Zeit für den erlaubten Ausgang war jedoch bereits abgelaufen.

Der Hoteldirektor verständigte daraufhin die Polizei. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Seitens der Stadt St. Veit, in deren Besitz sich das Hotel befindet, kommt die Auskunft, der Mann habe angegeben, in den falschen Zug gestiegen zu sein und es deshalb nicht zu seinem Haftwiederantritt geschafft zu haben. Die Ausgangsbestätigung sei am selben Abend abgelaufen, heißt es. Man sei glücklich, derart aufmerksame Mitarbeiter zu haben, die Sache sei ruhig abgelaufen.

Seitens der Polizei konnte man diese Sachverhaltsdarstellung nicht bestätigen, da die handelnden Ermittler zum Zeitpunkt der Anfrage nicht im Dienst waren.