Die beiden Kleine Zeitung-Mitarbeiter Georg Lux und Helmuth Weichselbraun stellten am Mittwochabend in St. Veit ihr neues Buch vor.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Lux (links) und Helmuth Weichselbraun (rechts) mit der Bücherei-Leiterin Beate Feichter © Kleine Zeitung

Eine Premiere wurde am Mittwochabend in St. Veit gefeiert. Und zwar wurde in der neuen Stadtbücherei am Unteren Platz zur ersten Buchpräsentation geladen. Bei dieser stellten die beiden Mitarbeiter der Kleinen Zeitung, Georg Lux und Helmuth Weichselbraun, ihr neuestes Werk vor – und zwar „Vergessene Paradiese“. In diesem machen sie einen Streifzug durch die schönsten und vielleicht auch unbekanntesten Ausflugsziele und in der Alpen-Adria-Region. Vorgestellt wurde das Buch durch eine Multimediaschau und zahlreiche Hintergrundgeschichten.

Der Einladung von Beate Feichter, Leiterin der St. Veiter Stadtbücherei, folgten zahlreiche Interessierte – allen voran der St. Veiter Vizebürgermeister Rudi Egger.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.