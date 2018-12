Facebook

Ob Marie ihren Nussknacker helfen kann? © Veranstalter

Die Friesacher Burghofspiele bringen rechtzeitig zur Weihnachtszeit den Märchenklassiker „Nussknacker und Mausekönig“, unter der Regie von Christian Krall, zur Aufführung. Dieses Kunstmärchen nach einer Erzählung von E.T.A. Hoffmann wurde für die Bühne von Stefan Schröder bearbeitet. In dem Weihnachtsstück hält die Fantasie Einzug in Maries Alltagswelt und verwebt zwei Geschichten zu einem Abenteuer mit weihnachtlichem Ausgang. Rund um Marie machen Mäuse, ein fieser Mäusekönig, ein Nussknacker und lebendige Spielsachen das Stück zur Weihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem. Gespielt wird im Stadtsaal, im ehemaligem Dominikanerkloster in Friesach. Weitere Termine sind am Sonntag, 16. Dezember, 18 Uhr und am Sonntag, 23. Dezember, 18 Uhr. Das letzte Mal kann man das Märchen am Mittwoch, den 26. Dezember um 15 und um 18 Uhr sehen. Karten sind an der Abendkasse, bei allen Ö-Ticketstellen und unter oeticket.com erhältlich.

Premiere Samstag, 15. 12., Stadtsaal Friesach, 18 Uhr.

www.burghofspiele.com