Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wird im Krankenhaus Friesach behandelt © KLZ/Weichselbraun

Ein Steirer (30) lenkte am Montag gegen10 Uhr seinen Lkw mit Anhänger in der Gemeinde Klein St. Paul von einem Umladeplatz rückwärts auf die Görtschitztal Straße (B 92). Anschließend fuhr mit seinem Fahrzeug mit langsamer Geschwindigkeit in Richtung Wieting weiter.