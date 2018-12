Facebook

Ziel von „Vita“ ist es, Menschen höheren Alters zusammenzubringen, um Lebensqualität und Vitalität zu erhöhen – auch mit kleinen Ausflügen © Stadt St. Veit

Vor einem Jahr rief die Stadtgemeinde St. Veit, in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Betreuungs GmbH „BÜM“, dem AMS Kärnten und dem Land Kärnten das Projekt „Vita – Vital im Alter“ ins Leben. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben die Verantwortlichen jetzt Bilanz gezogen – und auch die Fortführung samt Erweiterung angekündigt.

„Gemeinsam mit der Fachhochschule Feldkirchen haben wir uns die Situation älterer Menschen angeschaut“, sagte Bürgermeister Gerhard Mock im Rahmen der Pressekonferenz. „Unser größtes Problem ist die Vereinsamung.“ An diesem Punkt setzt „Vita“ an und will auch erreichen, dass ältere Menschen länger gesund und aktiv bleiben. Mock: „Damit sie zu Hause alt werden können.“

