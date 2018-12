St. Georgen am Längsee

Eine solche Anlage wurde beschädigt © Schöberl (Sujetfoto)

Am Dienstag um 9.30 Uhr wurde die Polizei wegen einer starken Beschädigung der Schrankenanlage auf der Seeberg Bundesstraße in Rain, in der Gemeinde St. Georgen verständigt.

Ermittlungen ergaben, dass der Schranken in Fahrtrichtung St. Veit am Montag zwischen 6.15 Uhr und 9.25 Uhr von einem Lkw-Anhänger oder Lkw-Sattelanhänger beschädigt worden war. Teile einer beschädigten Leuchte konnten aufgefunden werden, bisher ist eine Zuordnung aber nicht gelungen. Die genaue Schadensumme ist noch nicht bekannt, ist aber nicht unerheblich.

Die Polizei ersucht mögliche Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Launsdorf unter 059133-2125 zu melden.