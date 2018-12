Laut Blutuntersuchungen sind alle Proben negativ. Ein Greenonetec-Mitarbeiter ist in der Vorwoche in Saudi-Arabien aus noch unbekannter Ursache verstorben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Unternehmen wurde ein eigener Krisenstab eingerichtet © Privat

Warum genau ein 31-jähriger St. Veiter in der Vorwoche in Saudi-Arabien verstorben ist, steht derzeit noch nicht fest. Als mögliche Todesursache konnte der sogenannte MERS-Virus nicht ausgeschlossen werden. Mittlerweile gibt es ein Ergebnis der Blutuntersuchung von drei Kollegen, die mit dem Mann gemeinsam für ein Projekt des Kärntner Solarunternehmens Greenonetec vor Ort waren. Laut Diagnostikinstitut in Wien sind alle Proben negativ. Eine vom Land angeratene "Absonderung" der Betroffenen wurde wieder aufgehoben.