In der Waldheimat wurde Rosegger-Geschichte „Als ich Christtagsfreude holen ging“ verfilmt. Arnold Mettnitzer war als Sprecher dabei. Seit 2005 wurde gedreht.

Maximilian Hermanig spielt den jungen Peter Rosegger © Repro/Köstinger

Zwölf Jahre alt war Peter Rosegger, als er am Frühmorgen des Heiligen Abends auf eine Reise geschickt wurde, um für die Familie „Christtagsfreude“, also Lebensmittel, zu besorgen. Diesen legendären Weg durch Roseggers berühmte Waldheimat ist der Kinder- und Jugendchor von Klein St. Paul in einem berührenden Videofilm nachgegangen.