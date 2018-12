In Sand bei Frauenstein kam es am Dienstag gegen 9.30 Uhr zu einem Unfall: Eine 22-jährige Beifahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt.

Eine verletzte 22-Jährige wurde von der Rettung ins Krankenhaus Friesach gebracht © Jürgen Fuchs

Am Dienstag gegen 9.30 Uhr fuhr eine 64-jährige Frau aus Weitensfeld mit ihrem Auto auf der Ossiacher Bundesstraße in Richtung St. Veit. Auf Höhe von Sand in der Gemeinde Frauenstein musste sie anhalten.