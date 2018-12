Facebook

Viel Selbstgemachtes gab es am Christkindlmarkt in Launsdorf © GEMEINDE ST.GEORGEN AM LÄNGSEE

Viele Standler aus der Gemeinde St. Georgen und Umgebung boten beim Christkindlmarkt in Launsdorf einheimische Köstlichkeiten und Selbsthergestelltes an über 40 Ständen an. Die Besucher durften sich aber auch über Produkte aus Friaul freuen. Denn aus der Partnergemeinde der Region gab es ebenso einen Stand. Integration war auch ein Thema beim Markt: Aus dem Flüchtlingsquartier "Moorquell" hatten die Familien einen Stand aufgebaut und boten Köstlichkeiten aus ihrer Heimat an, die Familien kommen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. Es gab Suppen, aber auch Süßigkeiten.