Glück im Unglück hatte Sonntag Nachmittag eine Familie in Weitensfeld. In der Küche des Einfamilienhauses war eine Brand ausgebrochen. Die Hausbesitzerin war zu diesem Zeitpunkt bei einer Nachbarin und hörte den eigenen Rauchmelder.

© FF Weitensfeld

Am Sonntag gegen 16.00 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache in der Küche eines Einfamilienhauses einer 79-jährigen Frau in Kaindorf ein Feuer aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich die 79-Jährige bei ihrer Nachbarin und wurde aufgrund des eigenen Rauchmelders auf den Brand aufmerksam. Die sofort alarmierten Feuerwehren Weitensfeld, Altenmarkt und Zweinitz, mit 30 Kräften, löschten den Küchenbrand rasch. Die Brandursachenermittlung erfolgt am Montag durch den Bezirksbrandermittler. Derzeit steht die Schadenshöhe noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden. "Die Hauskatze ist in den Rauchgasen erstickt", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai.