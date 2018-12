Am Wochenende großer Ansturm beim Gleisdreieck in St. Veit erwartet.

Die Börse bietet alles rund um den Wintersport © ARochau - stock.adobe.com

Wer Wintersportartikel hat, die er nicht mehr benötigt, kann sie verkaufen. Wer etwas braucht, bekommt Gutes günstig: Im Vereinshaus Gleisdreieck ist Samstag, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr die Tauschbörse geöffnet. Die Veranstalter haben ein Auge darauf, dass nur Artikel in einwandfreiem Zustand über die „Ladentische“ gehen. Die Artikel werden dahingehend kontrolliert, die Übernahmeentscheidung treffen die Vereinsmitglieder. Den Verkaufspreis bestimmt primär der Überbringer. Den Interessierten stehen beim Kauf Mitglieder der Skisektion mit Rat und Anregungen zur Seite. Abholung nicht verkaufter Artikel und die Auszahlung verkaufter Gegenstände sind am 9. Dezember möglich. Was nicht abgeholt wird, wird danach an bedürftige Kinder und Jugendliche weitergegeben