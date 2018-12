Facebook

Die Adventkranzsegung findet um 17 Uhr statt © KK/Lions

Eine lieb gewonnene Tradition pflegt der Lionsclub „Althofen-Hemmaland“ mit der Adventkranzsegnung am Vorabend zum ersten Adventsonntag. Am Samstag, 1. Dezember, lädt der Wohltätigkeitsclub gemeinsam mit der katholischen und evangelischen Pfarrgemeinde Althofens die Bevölkerung zu dieser stimmungsvollen Feier ab 17 Uhr am Billa-Vorplatz ein. Vorweihnachtliche Stimmung verbreiten der Kindergarten Althofen und die Bläsergruppe der Musikschule Althofen.

Der Club stellt sich den ganzen Tag über in den Dienst einer guten Sache. Am Althofener Bauernmarkt haben die „Löwen“ ab 7 Uhr einen Glühweinstand, der Reinerlös kommt zur Gänze Betroffenen der Kärntner Hochwasser-Katastrophe vor rund einem Monat zugute. Den feierlichen Abschluss bildet um 18 Uhr das Einläuten des Advents von allen Althofener Kirchenglocken.