In Friesach laden heimische Vereine bei musikalischer Umrahmung, Speis und Trank zum Advent- und Weihnachtsmarkt „Wochenende der helfenden Hände“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Adventmarkt im Friesacher Fürstenhof © KK/Veranstalter

Der Lionsclub Friesach und die Friesacher Bürgerfrauen helfen mit dem Erlös aus dem Adventmarkt in Not geratenen Menschen in der Region. Neben der großen „Lions Tombola“ werden unter anderem hausgemachte Köstlichkeiten der Feuerwehr, der Stadtkapelle, der Pensionisten Ortsgruppe Friesach, der Elternvereine und des Jugendtreffs „Kastl“ zum Verkauf angeboten.

Ergänzt wird das vorweihnachtliche Angebot durch Ringelspiel, Zuckerwatte und Punsch. Musikalisch umrahmt wird das „Wochenende der helfenden Hände“ von den Musikfreunden Friesach. Am 5. Dezember um 18 Uhr hält der Nikolaus mit seinem Gefolge Einzug im Fürstenhof. Auch in diesem Jahr hat er Geschenke für die Kinder im Gepäck.

Helfende Hände Samstag, 1. und Sonntag, 2. 12., sowie Mitwoch, 5. 12., jeweils von 16 bis 21 Uhr. Fürstenhof Friesach. Tel. 0699-15 99 96 46